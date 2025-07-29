Находка вызвала оживленное обсуждение в соцсетях и заинтересовала местную полицию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на форуме Reddit.

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Что было внутри бутылки?

Внутри запечатанной воском бутылки была записка, написанная на смешанных языках:

на индонезийском,

английском,

на китайском.

Текст выглядит как призыв о помощи.

Пожалуйста, пришлите помощь. Мы потерялись с 20.12. Нас здесь трое. Мы не знаем названия этого острова. Мы ранены,

– говорится в обращении.

В конце были слова "HELP", "HELLO", "SOS", китайский иероглиф 李, а также вероятное название судна – Yong Yu Sing 18.



Что было внутри бутылки / Фото Reddit

Что это может означать?

Один из пользователей Reddit связал упомянутое название с тунцовым траулером из Тайваня, который исчез в декабре 2020 года. По данным Taiwan News, последняя связь с судном была 30 декабря. Через несколько дней его нашли брошенным в Тихом океане – без экипажа, со сломанными окнами и отсутствующей спасательной лодкой. Пропавшими считаются капитан из Тайваня и девять индонезийских моряков.

Полиция округа Холвей подтвердила, что получила сообщение о находке 19 июля 2025 года, но не обнаружила признаков правонарушения. Сам Мэтью предполагает, что это мог быть фейк или неудачная шутка, однако пользователи соцсетей настроены серьезнее.

"А если это правда? Прошло четыре года, и эта бутылка – их единственный шанс",

"Обратитесь в береговую охрану!",

"Это может быть ключ к одной из самых загадочных историй последних лет".

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