Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Не могла поверить: женщина обнаружила странную находку в теннисных мячах своего покойного мужа

Что известно о мозаике?

Изображение – это древнеримская эротическая мозаика с композицией пары: мужчина лежит в постели, а женщина стоит рядом. Она датирована концом I веком до нашей эры – I веком нашей эры и, вероятно, украшала пол спальни в вилле состоятельного жителя Помпеев.

Мозаику в свое время похитил офицер Вермахта во время службы в Италии. Подарил ее гражданскому лицу, и годами она оставалась в Германии, пока наследники владельца не обратились к итальянской полиции по охране культурного наследия, Carabinieri TPC, чтобы передать реликвию обратно.



В Помпеи вернули мозаику, которую украли во время Второй мировой / Фото AP Photo

Через дипломатические переговоры, в частности с Генеральным консульством Италии в Штутгарте, в августе – сентябре 2023 года проводились репатриационные процедуры. Мозаика прибудет в Археологический парк Помпеев, где ее сохранят и выставят в музее Antiquarium после дополнительных научных исследований.

Директор парка Габриель Цухтрегиль назвал возвращение артефакта символом "лечения раны": не только материальная ценность, а историческая, которая была потеряна в результате мародерства и бесконтрольной торговли артефактами. Также Цухтрегиль упомянул о легенде "проклятие Помпеев".

Интересно! Легенда о "проклятии Помпеев" – это мудрость поколений, согласно которой похищенные сувениры способны приносить несчастья, и что уже неоднократно бывшие воры передавали найденные вещи обратно, если их присутствие приносило негативные последствия.

Ранее археологи нашли в китайской провинции Цзянси стальные иглы. Они 2000 лет лежали в древней императорской гробнице Лю Хэ и могли использоваться для акупунктуры.