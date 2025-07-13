Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Смотрите также Мужчина нашел капсулу времени с "посланием от Бога": что было внутри

Что нашли археологи?

Артефакты обнаружили во время раскопок захоронения Лю Хэ – императора из династии Западная Хань, также известного как маркиз Хайхун. Гробница, которой более 2000 лет, является одной из самых известных в Китае.

Среди находок – 5 тонких игл, спрятанных внутри сломанной нефритовой трубки, которая лежала в миниатюрной позолоченной лакированной шкатулке. По словам руководителя раскопок Яна Цзюня, полностью удалось извлечь только одну иглу, остальные остались в земле – частично покрыты остатками ткани, что разложилась со временем.

Почему это важно?

По мнению исследователей, эти иглоподобные предметы могли служить инструментами для ранних форм традиционной китайской медицины – в частности, акупунктуры. Кроме того, находка свидетельствует о высоком уровне металлургии в Китае еще более двух тысячелетий назад.

Интересно! Это открытие поможет ученым лучше понять как развитие медицины, так и технические возможности династии Западная Хань.

Ранее в Австрии нашли деревянный сундук с документами Второй мировой войны, подтверждающие легенду о спасении венгерских солдат.