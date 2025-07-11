Деталями он поделился в своих соцсетях, назвав находку "настоящим порталом в прошлое", передает 24 Канал.

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Что известно о капсуле времени

Капсулой послужила старая жестяная коробка с рисунком Crayola. Несмотря на то, что ее планировали закопать на Новый год 2000-го, этого так и не сделали – она пролежала дома у Шрейдера более двух десятилетий. И только в конце 2024-го мужчина решился ее открыть.

Внутри оказались настоящие артефакты эпохи:

брошюра о вреде алкоголя и наркотиков,

полароидные фото,

аудиокассета,

дискеты,

религиозная брошюра,

реклама коллекционных карточек Pokémon.

Особое внимание привлекло письмо для будущих поколений, написанное юным Шрейдером.

Я пишу тем, кто не может ответить. Какое будущее? Оно как 1984, “Чудесный новый мир” или счастливое?,

– говорилось в послании.



Что было внутри капсулы / Фото из соцсетей

Завершалось письмо призывом к миру, любви и вере. Самым эмоциональным моментом для Шрейдера стало прослушивание кассеты, на которой он – еще подросток – цитирует "Автостопом по Галактике", читает собственные стихи, отрывки из комиксов "Кальвин и Гоббс" и даже поет песню Аланис Мориссетт.

История сразу покорила сердца пользователей соцсетей. Многие делились своими воспоминаниями о детстве, вспоминал собственные "ящики памяти" и даже вдохновлялся на то, чтобы найти их и открыть. Шрейдер, в свою очередь, отметил, что теперь попытается восстановить данные с дискет, если они еще читаются.

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