Деталями він поділився у своїх соцмережах, назвавши знахідку "справжнім порталом у минуле", передає 24 Канал.

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Що відомо про капсулу часу

Капсулою послужила стара бляшана коробка з малюнком Crayola. Попри те, що її планували закопати на Новий рік 2000-го, цього так і не зробили – вона пролежала вдома у Шрейдера понад два десятиліття. І лише наприкінці 2024-го чоловік зважився її відкрити.

Усередині виявилися справжні артефакти епохи:

брошура про шкоду алкоголю та наркотиків,

полароїдні фото,

аудіокасета,

дискети,

релігійна брошура,

реклама колекційних карток Pokémon.

Особливу увагу привернув лист для майбутніх поколінь, написаний юним Шрейдером.

Я пишу тим, хто не може відповісти. Яке майбутнє? Воно як 1984, “Чудовий новий світ” чи щасливе?,

– мовилося в посланні.



Що було всередині капсули / Фото із соцмереж

Завершувався лист закликом до миру, любові та віри. Найемоційнішим моментом для Шрейдера стало прослуховування касети, на якій він – ще підліток – цитує "Автостопом по Галактиці", читає власні вірші, уривки з коміксів "Кальвін і Гоббс" та навіть співає пісню Аланіс Моріссетт.

Історія одразу підкорила серця користувачів соцмереж. Багато хто ділився своїми спогадами про дитинство, згадував власні "скриньки пам'яті" й навіть надихався на те, щоб знайти їх і відкрити. Шрейдер, своєю чергою, зазначив, що тепер спробує відновити дані з дискет, якщо вони ще читаються.

Раніше ми писали про жінку з Алабами, яка придбала за 2 долари картину в секонд-хенді. На її звороті була записка від полковника Джорджа Вілліса Тейта-старшого.