Деталями він поділився у своїх соцмережах, назвавши знахідку "справжнім порталом у минуле", передає 24 Канал.
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Що відомо про капсулу часу
Капсулою послужила стара бляшана коробка з малюнком Crayola. Попри те, що її планували закопати на Новий рік 2000-го, цього так і не зробили – вона пролежала вдома у Шрейдера понад два десятиліття. І лише наприкінці 2024-го чоловік зважився її відкрити.
Усередині виявилися справжні артефакти епохи:
- брошура про шкоду алкоголю та наркотиків,
- полароїдні фото,
- аудіокасета,
- дискети,
- релігійна брошура,
- реклама колекційних карток Pokémon.
Особливу увагу привернув лист для майбутніх поколінь, написаний юним Шрейдером.
Я пишу тим, хто не може відповісти. Яке майбутнє? Воно як 1984, “Чудовий новий світ” чи щасливе?,
– мовилося в посланні.
Що було всередині капсули / Фото із соцмереж
Завершувався лист закликом до миру, любові та віри. Найемоційнішим моментом для Шрейдера стало прослуховування касети, на якій він – ще підліток – цитує "Автостопом по Галактиці", читає власні вірші, уривки з коміксів "Кальвін і Гоббс" та навіть співає пісню Аланіс Моріссетт.
Історія одразу підкорила серця користувачів соцмереж. Багато хто ділився своїми спогадами про дитинство, згадував власні "скриньки пам'яті" й навіть надихався на те, щоб знайти їх і відкрити. Шрейдер, своєю чергою, зазначив, що тепер спробує відновити дані з дискет, якщо вони ще читаються.
Раніше ми писали про жінку з Алабами, яка придбала за 2 долари картину в секонд-хенді. На її звороті була записка від полковника Джорджа Вілліса Тейта-старшого.