Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ecency.com.

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Как женщина нашла деньги

Тайник нашелся случайно – один из мячиков выдал странный звук при перекатывании, поэтому женщина решила его разрезать. Внутри была аккуратно сложенная пачка долларов. Как оказалось, почти в каждом теннисном мяче была такая же "начинка". Вся наличность – более 50 000 долларов – была собрана в старой спортивной сумке, хранившейся в так называемой комнате для уединения, где мужчина проводил много времени при жизни.

Женщина признается, что ее поразил не только сам факт тайника, но и необычный способ ее хранения. Почему именно теннисные мячи – до сих пор загадка. Возможно, это было желание избежать банковской системы, или же просто странная стратегия, которую человек выбрал из соображений безопасности. Она также вспомнила, что он постоянно отказывался играть в теннис с соседями – теперь она понимает почему.



Американка нашла более 50 тысяч долларов в теннисных мячах / Фото Unsplash

Самое ценное в этой истории – не деньги, а память. Вдова решила почтить мужа, открыв на найденные средства фитнес-центр в его честь. И хотя никакой подсказки о существовании тайника он не оставил, случайное открытие превратило обычную уборку в настоящий детектив с теплым финалом.

Ранее мы писали о мужчине из США, который нашел в старой печи 40 000 долларов. Он не оставил деньги себе, а вернул их владельцу. Эта история стала вирусной в интернете, собрав более 116 тысяч лайков, вызвав различные реакции среди пользователей.