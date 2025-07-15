Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ecency.com.

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Як жінка знайшла гроші

Схованка знайшлася випадково – один із м'ячиків видав дивний звук при перекочуванні, тож жінка вирішила його розрізати. Усередині була акуратно складена пачка доларів. Як виявилось, майже в кожному тенісному м'ячі була така ж "начинка". Уся готівка – понад 50 000 доларів – була зібрана в старій спортивній сумці, що зберігалась у так званій кімнаті для усамітнення, де чоловік проводив багато часу за життя.

Жінка зізнається, що її вразив не тільки сам факт схованки, а й незвичний спосіб її зберігання. Чому саме тенісні м'ячі – досі загадка. Можливо, це було бажання уникнути банківської системи, або ж просто дивна стратегія, яку чоловік обрав з міркувань безпеки. Вона також згадала, що він постійно відмовлявся грати в теніс із сусідами – тепер вона розуміє чому.



Американка знайшла понад 50 тисяч доларів у тенісних м'ячах / Фото Unsplash

Найцінніше у цій історії – не гроші, а пам'ять. Вдова вирішила вшанувати чоловіка, відкривши на знайдені кошти фітнес-центр на його честь. І хоча жодної підказки про існування схованки він не залишив, випадкове відкриття перетворило звичайне прибирання на справжній детектив із теплим фіналом.

Раніше ми писали про чоловіка зі США, який знайшов у старій печі 40 000 доларів. Він не залишив гроші собі, а повернув їх власнику. Ця історія стала вірусною в інтернеті, зібравши понад 116 тисяч лайків, викликавши різні реакції серед користувачів.