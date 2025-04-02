У Британії лідер Ліберально-демократичної партії розпочав виборчу кампанію з хобі-хорсингу

Лідер Ліберально-демократичної партії Великої Британії Ед Дейві нестандартно відкрив місцеву виборчу кампанію – він осідлав хобі-коня та влаштував символічні "стрибки" перед журналістами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про витівку політика

Політик пояснив свою акцію тим, що нинішні вибори нагадують йому "перегони на двох конях" між:

Ліберально-демократичною партією,

консерваторами.

Таким чином він підкреслив боротьбу між цими двома силами за голоси виборців.

Це будуть справжні політичні скачки, і наша партія готова до перемоги,

– заявив Дейві під час виступу.

Виборча кампанія розпочалася з хобі-хорсингу: дивіться відео

Що таке хобі-хорсинг Хобі-хорсинг – це спортивне та розважальне заняття, в якому учасники імітують верхову їзду на іграшкових конях-палках (hobby horse). Це поєднання елементів кінного спорту, гімнастики та танців. Учасники виконують стрибки через бар'єри, виїздку (дресирування) та інші маневри, як у класичних кінних дисциплінах.

Що відомо про вибори у Британії

​Місцеві вибори у Великій Британії заплановані на початок травня 2025 року. Ці вибори охоплять різні рівні місцевого самоврядування в Англії, включаючи:​

14 графств: всі місця в цих радах будуть переобрані.​

8 унітарних органів влади: повне переобрання всіх місць.​

1 метропольний район: вибори всіх радників.​

Острів Сіллі: специфічна структура управління з повним переобранням. ​

Крім того, відбудуться вибори мерів у кількох об'єднаних органах влади та новостворених об'єднаних графствах, таких як Великий Лінкольншир. Ці вибори є першими місцевими виборами після загальних виборів 2024 року та слугуватимуть індикатором поточного політичного настрою в країні.

Раніше у курйозну ситуацію потрапив Ілон Маск. Він з'явився на заході у Вісконсині у шапці у формі сиру, підтримуючи кандидата-консерватора на виборах до Верховного суду.