Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно о выходке политика

Политик объяснил свою акцию тем, что нынешние выборы напоминают ему "гонки на двух лошадях" между:

Либерально-демократической партией,

консерваторами.

Таким образом он подчеркнул борьбу между этими двумя силами за голоса избирателей.

Это будут настоящие политические скачки, и наша партия готова к победе,

– заявил Дейви во время выступления.

Избирательная кампания началась с хобби-хорсинга: смотрите видео

Что такое хобби-хорсинг Хобби-хорсинг – это спортивное и развлекательное занятие, в котором участники имитируют верховую езду на игрушечных лошадях-палках (hobby horse). Это сочетание элементов конного спорта, гимнастики и танцев. Участники выполняют прыжки через барьеры, выездку (дрессировку) и другие маневры, как в классических конных дисциплинах.

Что известно о выборах в Британии

Местные выборы в Великобритании запланированы на начало мая 2025 года. Эти выборы охватят различные уровни местного самоуправления в Англии, включая:

14 графств: все места в этих советах будут переизбраны.

8 унитарных органов власти: полное переизбрание всех мест.

1 метропольный район: выборы всех советников.

Остров Силли: специфическая структура управления с полным переизбранием.

Кроме того, состоятся выборы мэров в нескольких объединенных органах власти и новосозданных объединенных графствах, таких как Большой Линкольншир. Эти выборы являются первыми местными выборами после всеобщих выборов 2024 года и будут служить индикатором текущего политического настроения в стране.

Ранее в курьезную ситуацию попал Илон Маск. Он появился на мероприятии в Висконсине в шапке в форме сыра, поддерживая кандидата-консерватора на выборах в Верховный суд.