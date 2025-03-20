Поліція Німеччини розслідувала справу про вбивство, знайшовши частини тіла: це була лялька

У німецькому містечку Бад-Кройцнах, що в Рейнланд-Пфальц, сталася курйозна ситуація. Правоохоронці розслідували справу, думаючи, що мовиться про тяжкий злочин. Але правда була далекою від реальності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що відомо про курйозний інцидент

Німецькі правоохоронці знайшли частини тіла і одразу ж подумали, що мовиться про тяжке вбивство. Про "підозрілі частини тіла", знайдені на лузі біля Гаргесгайма, повідомив місцевий житель. На місце події виїхав патрульний екіпаж.

Однак після детального аналізу "тіла" експерти з’ясували, що це всього лише силіконова лялька, яка була настільки реалістичною, що могла ввести в оману навіть досвідчених поліцейських.

Гумовий предмет, ймовірно, залишений самотнім коханцем, офіцери помістили у відповідний сміттєвий бак,

– повідомили у поліції.



Поліція розслідувала дивну справу / Фото Unsplash

Зрештою, розслідування "тяжкого злочину" завершили. Поліцейські обмежилися утилізацією непристойного сміття і продовжили свою роботу.

Подібні випадки не поодинокі: із розвитком технологій манекени, роботизовані моделі та реалістичні ляльки все частіше спричиняють плутанину, змушуючи правоохоронців витрачати ресурси на "розслідування" несправжніх злочинів. Це ще раз підтверджує, наскільки реалістичними можуть бути сучасні штучні матеріали та як легко вони можуть збити з пантелику навіть професіоналів.

Раніше в аеропорту Чехії стався не менш курйозний інцидент. Все через невідомий пристрій, який вібрував у багажі одного з пасажирів. Служба безпеки подумала, що це вибухівка, але насправді ж це був вібратор.