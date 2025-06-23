Лист із минулого: жінка отримала відповідь на повідомлення в пляшці через 31 рік
- Алайна Бересфорд із Шотландії надіслала повідомлення в пляшці у 1994 році, коли їй було 12 років, і отримала відповідь через 31 рік від німецької волонтерки, яка знайшла його в Норвегії.
- Алайна та Піа Бродтманн, яка знайшла послання, підтримують зв'язок після цього несподіваного відкриття.
Жінка зі Шотландії, на ім'я Алайна Бересфорд надіслала у море послання у пляшці. Вона навіть уявити не могла, що через 31 рік отримає відповідь.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Як відомо, Алайна відправила в море послання у 1994 році, коли їй було 12 років. 31 рік потому послання знайшла німецька волонтерка Піа Бродтманн під час прибирання на пляжі у Норвегії.
Що було у листі
У листі дівчина вказала інформацію про себе і попросила надіслати їй відповідь, якщо хтось його віднайде
Шановний той, хто знайшов це. Мене звати Алайна Стівен, мені 12 років. Я родом з Портнокі та працюю над проектом про воду, тому вирішила надіслати повідомлення у пляшці. Чоловік моєї вчительки взяв і кинув його посеред океану,
– мовилося у листі.
І от, через 31 рік, Алайна отримала листівку від Пії Бродтманн.
"Мене звати Піа, і я з Німеччини. Сьогодні я знайшла ваше повідомлення на крихітному острові поблизу Веги в Норвегії", – написала жінка.
Шотландка відправила лист у межах шкільного проєкту / Фото ВВС
Реакція жінки
Алайна, якій зараз вже 42 роки, була приголомшена, виявивши послання. Також вона повідомила, що вони підтримують зв'язок з Пією і сподівається, що так буде і надалі.
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