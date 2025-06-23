Лист із минулого: жінка отримала відповідь на повідомлення в пляшці через 31 рік

Жінка зі Шотландії, на ім'я Алайна Бересфорд надіслала у море послання у пляшці. Вона навіть уявити не могла, що через 31 рік отримає відповідь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як відомо, Алайна відправила в море послання у 1994 році, коли їй було 12 років. 31 рік потому послання знайшла німецька волонтерка Піа Бродтманн під час прибирання на пляжі у Норвегії.

Що було у листі

У листі дівчина вказала інформацію про себе і попросила надіслати їй відповідь, якщо хтось його віднайде

Шановний той, хто знайшов це. Мене звати Алайна Стівен, мені 12 років. Я родом з Портнокі та працюю над проектом про воду, тому вирішила надіслати повідомлення у пляшці. Чоловік моєї вчительки взяв і кинув його посеред океану,

– мовилося у листі.

І от, через 31 рік, Алайна отримала листівку від Пії Бродтманн.

"Мене звати Піа, і я з Німеччини. Сьогодні я знайшла ваше повідомлення на крихітному острові поблизу Веги в Норвегії", – написала жінка.



Шотландка відправила лист у межах шкільного проєкту / Фото ВВС

Реакція жінки

Алайна, якій зараз вже 42 роки, була приголомшена, виявивши послання. Також вона повідомила, що вони підтримують зв'язок з Пією і сподівається, що так буде і надалі.

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