"Пристрасті не вщухають": у гнізді Одарки та її коханого з'явилося ще одне яйце

Днями зіркова пара лелек з Полтавщини вже потішила українців новиною про появу у їхньому гнізді першого яйця. Але не минуло і тижня, як Одарка відклала ще одне.

Появу ще одного яйця у гнізді вдалося зафіксувати 3 квітня за допомогою відеотрансляції, передає 24 Канал.

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Що відомо про зіркову пару лелек

Українці вже декілька років поспіль спостерігають за парою лелек – Одаркою та Грицьком, які навесні традиційно повертаються у село Леляки на Полтавщині. 2025 рік не став виключенням. 22 березня українців зачарувала новина про повернення Одарки.

Однак згодом наукові співробітники приголомшили інформацією про те, що Одарка почала гніздуватися з іншим лелекою. Його вже назвали Грицик. Це є рідкістю, адже зазвичай лелеки обирають собі пару на все життя. Тож, тепер українці переживають за долю Грицька.

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Днями у гнізді пари лелек з'явилося перше яйце. Турботливі батьки по черзі стежили за ним, гріли та опікували від негоди, яка накрила більшість областей України. Але вже 3 квітня у гнізді помітили не 1, а 2 яйця!

Цікаво знати! Лелеки відкладають яйця поступово, а не всі одразу. Самка відкладає по одному яйцю кожні 2 – 3 дні, поки в кладці не накопичиться 3 – 6 яєць. Інкубація починається вже після відкладання першого або другого яйця, тому пташенята вилуплюються не одночасно, а з інтервалом у кілька днів. Це дає перевагу найстаршим пташенятам – вони зазвичай сильніші та мають більше шансів вижити.

Так, у 2024 році Одарка відклала 4 яйця. Перші пташенята з'явилися напередодні Великодня – 4 травня.

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