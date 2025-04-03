Появление еще одного яйца в гнезде удалось зафиксировать 3 апреля с помощью видеотрансляции, передает 24 Канал.

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Что известно о звездной паре аистов

Украинцы уже несколько лет подряд наблюдают за парой аистов – Одаркой и Грицьком, которые весной традиционно возвращаются в село Леляки на Полтавщине. 2025 год не стал исключением. 22 марта украинцев очаровала новость о возвращении Одарки.

Однако впоследствии научные сотрудники ошеломили информацией о том, что Одарка начала гнездиться с другим аистом. Его уже назвали Грицик. Это является редкостью, ведь обычно аисты выбирают себе пару на всю жизнь. Поэтому, теперь украинцы переживают за судьбу Грицика.

Пополнение в семье аистов: главные новости

На днях в гнезде пары аистов появилось первое яйцо. Заботливые родители по очереди следили за ним, грели и опекали от непогоды, которая накрыла большинство областей Украины. Но уже 3 апреля в гнезде заметили не 1, а 2 яйца!

Интересно знать! Аисты откладывают яйца постепенно, а не все сразу. Самка откладывает по одному яйцу каждые 2 – 3 дня, пока в кладке не накопится 3 – 6 яиц. Инкубация начинается уже после откладывания первого или второго яйца, поэтому птенцы вылупляются не одновременно, а с интервалом в несколько дней. Это дает преимущество старшим птенцам – они обычно сильнее и имеют больше шансов выжить.

Так, в 2024 году Одарка отложила 4 яйца. Первые птенцы появились накануне Пасхи – 4 мая.

Как живет звездная пара аистов: смотрите видео