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Розваги Fun "Месники вже не ті": на протестах у Туреччині помітили Пікачу, Людину павука та Бетмена
28 березня, 16:43
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"Месники вже не ті": на протестах у Туреччині помітили Пікачу, Людину павука та Бетмена

Альона Захарова
Основні тези
  • У Туреччині проходять протести через арешт опозиційного лідера Екрема Імамоглу, що вважаються політично мотивованими.
  • На протестах помітили персонажів, як-от Пікачу, Джокера, Бетмена та Людину Павука, які підтримують протестувальників.

У Туреччині тривають протести через затримання головного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Однак цього разу серед протестувальників помітили незвичних персонажів: покемона Пікачу, Джокера, Бетмена та Людину Павука.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Haber Report.

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У мережі вже завірусилися фото героїв кіновсесвітів DC та Marvel, які взяли участь у протесті. Наразі невідомо, хто саме ховається під костюмами та масками, але виглядають вони ефектно. 

На відео, яке з'явилося у мережі, ми можемо побачити покемона Пікачу, який біжить крізь натовп протестувальників. Люди щиро та із захопленням вітають його, хлопаючи по плечу.

Пікачу на протесті у Туреччині: дивіться відео

На інших кадрах ми також можемо побачити Джокера, Бетмена та Людину Павука. Усі вони перебувають на боці протестувальників. 

Що відомо про протести у Туреччині

  • ​У березні 2025 року Туреччину охопили масові протести, спричинені арештом мера Стамбула Екрема Імамоглу – одного з провідних опозиційних лідерів і потенційного суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх виборах.
  • Імамоглу був затриманий за звинуваченнями в корупції, які багато хто вважає політично мотивованими.
  • Масові акції протесту пройшли в різних містах Туреччини. Під час них затримали понад 1800 осіб, серед яких були і журналісти та репортери. Більшість затриманих звільнили вранці 28 березня.