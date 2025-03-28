"Месники вже не ті": на протестах у Туреччині помітили Пікачу, Людину павука та Бетмена

У Туреччині тривають протести через затримання головного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Однак цього разу серед протестувальників помітили незвичних персонажів: покемона Пікачу, Джокера, Бетмена та Людину Павука.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Haber Report.

Дивіться також Туреччина може стати майданчиком для переговорів: Ердоган і Путін провели розмову

У мережі вже завірусилися фото героїв кіновсесвітів DC та Marvel, які взяли участь у протесті. Наразі невідомо, хто саме ховається під костюмами та масками, але виглядають вони ефектно.

На відео, яке з'явилося у мережі, ми можемо побачити покемона Пікачу, який біжить крізь натовп протестувальників. Люди щиро та із захопленням вітають його, хлопаючи по плечу.

Пікачу на протесті у Туреччині: дивіться відео

На інших кадрах ми також можемо побачити Джокера, Бетмена та Людину Павука. Усі вони перебувають на боці протестувальників.

Що відомо про протести у Туреччині