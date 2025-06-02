Тепер не самотня: у Катрусі, яку тато-лелека викинув з гнізда, з'явився "братик"

Пташеня лелеки, яку у мережі назвали Катруся, отримала шанс на нове життя. Після того, як тато-лелека викинув її гнізда, Катруся живе у реабілітаційному центрі для птахів "Садиба Нюшанік".

Тепер у Катрусі з'явився братик, щоправда, зведений. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку "Лелека Грицько".

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Що відомо про "братика" Катрусі

Тепер Катруся не буде сама, адже в неї з'явився братик. Це лелека, якого батьки також викинули з гнізда.

У Катрусі з'явився братик. Ще один лелека-знайда. Як його назвемо? Приймаємо донати на збір з іменами малюка! Найбільший переможе!

– мовиться у повідомленні.



У Катрусі з'явився "братик" / Фото фейсбук-сторінки "Лелека Грицько"

У коментарях більшість користувачів мережі запропонували назвати малого лелеку Малюком. Така ідея виникла на тлі подій 1 червня.

Цікаво знати! 1 червня СБУ успішно провела операцію "Павутина". Під час неї Служба безпеки знищила або пошкодила 41 російський військовий літак, зокрема, стратегічні бомбардувальники та розвідувальний літак А-50. Генерал Василь Малюк – голова Служби безпеки України – безпосередньо керував спецоперацією.

Що цьому передувало

Раніше зірковий лелека з Полтавщини, на ім'я Грицько викинув своє пташеня з гнізда. На щастя, вона отримала шанс на друге життя. Її пташеня одразу ж врятували ветлікарі і зараз Катруся перебуває у реабілітаційному центрі для птахів "Садиба Нюшанік".