Квінтесенція дорослого життя: мережу розірвала реакція дівчини-підлітка на перший робочий день

Американка, на ім'я Тейлор стала зіркою в соцмережах після того, як показала свою реакцію на перший день роботи у ресторані. Відповідне відео опублікувала бабуся 14-річної мешканки Меріленда.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @divagirls310.

Дивіться також Великдень по-бельгійськи: люди замість яєць полювали за пляшками з пивом

Відповідне відео стало вірусним у мережі. Кадри з втомленою, але усміхненою дівчинкою, яка скаржиться на біль у спині та відсутність можливості присісти протягом шести годин, зібрали понад 2 мільйони переглядів і сотні тисяч лайків.

Я не сиділа з третьої години. Тут взагалі немає місць для сидіння,

– поскаржилася дівчинка крізь сльози.

За словами бабусі, цей день став для дівчинки справжнім "бойовим хрещенням" і першим усвідомленим зіткненням з реальністю праці.

Мережу розірвала реакція дівчини-підлітка на перший робочий день: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі тіктока сприйняли момент із розумінням і співчуттям. Ось, що вони писали:

"Її сміх і сльози – квінтесенція дорослого життя",

"Заберіть малятко додому! Вона вже готова до пенсії",

"Ласкаво просимо в життя".

Попри початковий стрес, Тейлор не тільки продовжила працювати, а й зізналася, що полюбила свою роботу. Зараз вона мріє стати анестезіологом, а роботу у ресторані сприймає як тимчасовий підробіток.

Раніше ми писали про американку, яка заробляє мільйони, створюючи прикраси з куль, стріляючи ними під водою, щоб вони розкривалися у формі квітів. Вона використовує спеціальні кулі з відкритим носом, а потім прикрашає їх дорогоцінним камінням.