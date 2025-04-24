Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @divagirls310.
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Відповідне відео стало вірусним у мережі. Кадри з втомленою, але усміхненою дівчинкою, яка скаржиться на біль у спині та відсутність можливості присісти протягом шести годин, зібрали понад 2 мільйони переглядів і сотні тисяч лайків.
Я не сиділа з третьої години. Тут взагалі немає місць для сидіння,
– поскаржилася дівчинка крізь сльози.
За словами бабусі, цей день став для дівчинки справжнім "бойовим хрещенням" і першим усвідомленим зіткненням з реальністю праці.
Мережу розірвала реакція дівчини-підлітка на перший робочий день: дивіться відео
Реакція мережі
Користувачі тіктока сприйняли момент із розумінням і співчуттям. Ось, що вони писали:
- "Її сміх і сльози – квінтесенція дорослого життя",
- "Заберіть малятко додому! Вона вже готова до пенсії",
- "Ласкаво просимо в життя".
Попри початковий стрес, Тейлор не тільки продовжила працювати, а й зізналася, що полюбила свою роботу. Зараз вона мріє стати анестезіологом, а роботу у ресторані сприймає як тимчасовий підробіток.
Раніше ми писали про американку, яка заробляє мільйони, створюючи прикраси з куль, стріляючи ними під водою, щоб вони розкривалися у формі квітів. Вона використовує спеціальні кулі з відкритим носом, а потім прикрашає їх дорогоцінним камінням.