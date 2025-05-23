Пролежав на дні понад 100 років: рибалка випадково знайшов затоплений корабель

Рибалка випадковим чином знайшов затонулий буксирний корабель, побудований 1881 року. Цю знахідку він виявив у водах озера Мічиган неподалік від американського міста Манітовока.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Мовиться про корабель JC Ames, який навмисно затопили 1923 року. Судно пролежало під водою понад століття і стало важливою археологічною знахідкою, яку і виявив рибалка Крістофер Тусс.

Все сталося одного туманного дня, коли він вирушив ловити рибу недалеко від Манітовока. На глибині 2,7 метра під поверхнею води він помітив обриси дерев'яного корпусу і повідомив про знахідку владі.

Що відомо про знайдене судно

Як розповіла морська археологиня Тамара Томсен з Історичного товариства Вісконсіна, судно, що служило в лісоторгівлі, було одним із найбільших і найпотужніших буксирів свого часу. Його вартість під час будівництва становила майже 50 000 доларів, що на той час було солідною сумою.

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Після пошкоджень і численних перепродажів, JC Ames розібрали, позбавили двигуна і котла, підпалили й затопили за межами гавані Манітовока, так як це тоді практикувалося.

Подібні відкриття завжди захоплюють, адже вони дають змогу загубленій історії знову спливти на поверхню,

– сказала Томсен.

Після пошкоджень і численних перепродажів, JC Ames був розібраний, позбавлений двигуна і котла, підпалений і затоплений за межами гавані Манітовока.

Цікаво! Це вже не перша цінна знахідка, яку виявили в озері Медісон. У травні минулого року фахівці знайшли 11 стародавніх каное, одне з яких датується 2500 роком до нашої ери, а пізніше – ще один буксир, "Джон Евенсон", побудований 1884 року.

Раніше камера на дні Маріанської западини виявила скляну пляшку з-під пива на глибині понад 10 900 метрів. Знахідка закликає до кращого ставлення до океану та довкілля.