Рибалка став зіркою соцмереж, виловивши незвичний улов: довелося звертатися до поліції

Чоловік, який вирішив порибалити, неочікувано для себе упіймав незвичний улов. Зі своєю знахідкою він звернувся до поліції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що знайшов чоловік

Рибалка описав свій досвід на популярному форумі Reddit. Він зізнався, що одного дня просто пішов на рибалку, де виловив пістолет.

Історія зацікавила користувачів не тільки своєю несподіванкою, а й тим, як автор вчинив зі знахідкою. У коментарях він пояснив, що після того, як витягнув зброю, відвіз її до поліцейської дільниці. Однак незабаром отримав несподіваний дзвінок від правоохоронців – йому запропонували забрати пістолет назад.



Що знайшов чоловік / Фото Reddit

Саме така реакція поліцейських і викликала хвилю обговорення: від іронічних коментарів до здивування тим, що поліція не стала утримувати знахідку як доказ. Ось, які коментарі залишали люди:

"Яку приманку ти використовував?",

"Копи: ми не хочемо з цим мати справу",

"Краще, ніж ходити на полювання і ловити рибу",

"У мене таке відчуття, що є 100% вірогідність, що цю річ використали у злочині".

Раніше ми писали про професійного рибалку зі США Арта Вестона, який упіймав найбільшу щуку підвиду мускус, встановивши світовий рекорд.