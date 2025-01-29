Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що відомо про рекордний улов

Чоловік упіймав рекордно велику рибину ще у жовтні 2024 року. Відомо, що цей вид риб виростає до одного метра завдовжки й важать приблизно 10 кілограмів. Однак цей екземпляр виявився рекордсменом.

Фахівці міжнародної рибної асоціації IGFA зафіксували, що упіймана рибина мала довжину 138 сантиметрів – це офіційний світовий рекорд.



Рибалка упіймав найбільшу щуку на планеті / Фото Art Weston

Цікаво! Рибалка, який упіймав найбільшу щуку, має чимало інших рекордів. На його рахунку вже 39 рекордів.

Задокументувавши довжину улову і зробивши кілька фотографій, Арт Вестен відпустив прісноводну рибу назад у воду живою та неушкодженою, аби не порушувати встановлених правил.