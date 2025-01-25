Він прожив цей час у спеціальній капсулі неподалів Панами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про рекорд Коха

Рудігер Кох, 59-річний аерокосмічний інженер із Німеччини, встановив новий світовий рекорд за тривалістю життя під водою без порушення герметичності. Він провів 120 днів у підводній капсулі неподалік узбережжя Панами.

Рекорд було офіційно зафіксовано представником Книги рекордів Гіннесса, який підтвердив, що Кох перевершив досягнення американця Джозефа Дітурі. Останній прожив 100 днів у підводному будинку в лагуні Флориди.

Рудігер Кох прожив 120 днів під водою: дивіться відео

Кох назвав свій досвід "чудовою пригодою" та відзначив, що час, проведений на глибині 11 метрів, став для нього унікальним.

Це прекрасно, коли все заспокоюється, темніє, а море світиться. Це неможливо описати, це треба відчути на собі,

– розповів Кох про вигляд, що відкривається через ілюмінатори.

Святкуючи завершення експерименту, Кох підняв келих шампанського, викурив сигару і стрибнув у Карибське море. Після цього його доставили на берег для святкової вечірки.

Рудігер Кох святкує досягнення світового рекорду: дивіться відео

Підводний будинок площею 30 квадратних метрів був оснащений усім необхідним для життя: ліжком, туалетом, телевізором, комп'ютером, інтернетом і навіть велотренажером. Електроенергію забезпечували сонячні панелі, а доставка їжі здійснювалася через трубу, яка також служила проходом для відвідувачів, зокрема лікаря. Однак душових умов у капсулі не було.

Експеримент Рюдігера Коха покликаний продемонструвати, що морське середовище може стати придатним для людського проживання.

Ми намагаємося довести, що моря насправді є життєздатним середовищем для експансії людства,

– сказав він.

Його життя під водою безперервно фіксували чотири камери, які також слідкували за станом його психічного здоров’я та доводили, що Кох жодного разу не піднімався на поверхню.