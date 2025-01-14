Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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За версією Книги рекордів Гіннеса людиною з найдовшим волоссям у світі у 2024 році стала Алія Насирова з України. Цей рекорд зафіксували у квітні 2024 року. Тоді довжина її волосся складала 257,33 сантиметра. Її волосся було визнано довшим, ніж висота найвищої людини у світі – Султана Косена, який має зріст 251 сантиметр.

За словами рекордсменки, її бабуся та мама завжди мали довге волосся. Вона була натхненна їхнім прикладом, а також відомою героїнею діснеївського мультфільму Рапунцель.



/ Фото: Книга рекордів Гіннеса / Фото Книги рекордів Гіннеса

Чи кожна людина може відростити таке волосся

Насправді не кожна людина здатна відростити таке волосся. Річ у тім, що у кожної людини запрограмована максимальна довжина волосся, яка залежить від тривалості фази росту волосся (анагену). У середньому анаген триває 2 – 6 років, але у деяких людей – до 10 років. Чим довше триває анаген, тим довшим може вирости волосся.