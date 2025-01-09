Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Зловивши цю рибу, подружжя побило рекорд Британії. Для цього їм знадобилося аж 90 хвилин. Весь цей час вони намагалися витягти рибу на берег. Шон сказав, що монстра було "не зупинити" після того, як він заковтнув його наживку і поплив з нею.

Риба клюнула близько 19:50. Котушка на вудці ледь не загорілася, настільки швидко вона рухалася. Це була абсолютна паніка. Була непроглядна темрява, і далі було півтори години абсолютного пекла,

– розповів Шон.

Він зазначив, що в якийсь момент він передав вудку своїй дружині Хлое, і її "мало не звалило з ніг від сили".

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Який вигляд мала риба

За словами Шона, сом був приблизно 2,4 метра завдовжки.

Він був настільки великий, що ламав все, до чого торкався. Він навіть зламав гачок на вагах,

– пояснив Шон.

Наразі пара чекає на ратифікацію їхньої заявки Британським комітетом з реєстрації рекордів.