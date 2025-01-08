Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Відомо, що інцидент стався, коли пілот вже рулив злітним майданчиком. Чоловік відкрив аварійний вхід і намагався вистрибнути на ходу.

Я думаю, хлопець хотів подивитися телефон своєї дівчини, але вона не дозволила йому це зробити,

– розповів пасажир, який сидів позаду скандальної пари.

Він пояснив, що потім чоловік схопився зі свого місця і побіг по проходу до аварійних дверей, перш ніж гарячково їх відчинити. Він уже хотів вистрибнути, коли скандаліста зловив бортпровідник.

"У нас є пасажир, який відкрив двері аварійного виходу і спробував вистрибнути з літака", – повідомив пілот літака службі управління повітряним рухом у цей момент.

Чоловік відкрив аварійний вхід і намагався вистрибнути на ходу: дивіться відео

Що було потім

На щастя, під час заворушень ніхто не постраждав. Машини екстрених служб і автобуси оточили літак після того, як він зупинився на злітно-посадковій смузі. Чоловіка закували в наручники і зняли з рейсу.

Інші пасажири літака були у паніці, спостерігаючи за розвитком драматичної ситуації. Зрештою всіх пасажирів пересадили на інший літак і вони благополучно прибули з Сан-Хуан.