Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Як працює чоловік

Все почалося з того, що японець втратив роботу та сім'ю через азартні ігри. Опинившись на вулиці, він зумів подолати залежність і вирішив повністю змінити своє життя. Мріючи стати вуличним артистом, але не володіючи спеціальними навичками, він хвалить перехожих за невелику плату.

Як працює чоловік: дивіться відео

Зі шматком картону з написом "Я тебе так хвалю!" чоловік почав пропонувати свої послуги в Токіо. Він почав робити це, адже вірить, що компліменти можуть зробити людей щасливішими. "Дядько Похвала" зізнався, що його талант полягає у тому, щоб знаходити індивідуальний підхід до кожного. Він робить перші компліменти, ґрунтуючись на зовнішності людини, а потім під час бесіди знаходить, за що ще можна похвалити.

Якщо людині це приємно, то і мені радісно. Саме тому я можу займатися цим уже 3 роки,

– розповів "Дядько Похвала".

Люди, яким бракує похвали, готові платити японцю гроші. За день він хвалить понад 30 осіб, заробляючи приблизно 10 000 єн (близько 65 доларів).