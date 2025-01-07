Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм eebogae.

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Відомо, що зефір в упаковці з какао – це популярний персонаж корейського мультфільму "Pororo the Little Penguin". Спершу продукт став популярним завдяки своїй оригінальній подачі та використанню відомого персонажа. Однак коли люди почали опускати зефірну голову бобра у напій – вийшло "очікування/реальність".

Адже коли він опускається у гарячий напій, то втрачає свій товарний вигляд. У цей момент він більше нагадує злого клоуна або іншого персонажа з фільмів жахів.

Як виглядає голова "бобра" із зефіру / Фото з інстаграму