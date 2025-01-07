Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Бутусов Плюс".

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Що зробив котик

На оприлюднених кадрах видно, як ворожий FPV летить у напрямку житлового будинку. На щастя, вже на підході дроном зацікавив кота. Пухнастий не розгубився і лапою збив дрон, після чого той влетів у стовп. Тоді чотирилапий підійшов до збитої техніки, який впав, і оглянув його.

Бойові комарі та гуси, як відомо, вже на повну участь у військових діях. Тепер чекаємо на лінії бойового зіткнення котів: тестування виведеної в українських біолабораторіях нової антидронової системи пройшло успішно,

– мовиться у дописі з відеороликом.

Відео швидко стало вірусним у соцмережах. Його підхопили як українські, так і російські ЗМІ. Зокрема пропагандистські медіа подають ролик як "бандерівці запустили дрон по мирному селищі в "ДНР".

Кіт лапою збив ворожий FPV-дрон: дивіться відео (Обережно! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

Що відомо про збитий FPV

На жаль, дата й місце зйомки точно не відомі. На ролику чітко вказано марку техніки: це квадрокоптер Meteo r75 Pro FPV. Невеликий, маневровий і простий у керуванні квадрокоптер, який ідеально підходить для перегонів FPV або акробатичних польотів у приміщенні та на вулиці.