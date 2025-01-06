Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток Patibus.

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Відповідне відео опублікували 2 січня і воно швидко стало вірусним у мережі, зібравши майже 1,5 мільйона переглядів та понад 65 тисячі вподобайок. На кадрах видно, як два хлопці посівають в будинку, висипаючи в коридорі два мішки із зерном.

На Волині щедрувальники "насіяли" два мішки зерна: дивіться відео

Реакція соцмереж

У коментарях не всім сподобався такий підхід до традицій:

"Так посівають ті, хто не читав і не бачив, що таке Голодомор",

"Що це було? Наче дитячий садок",

"Гарну традицію перетворили в цирк",

"Мені шкода людей, які будуть то прибирати",

"Це знецінення і насміхання з традицій, звичаїв і самого свята".

Інша частина коментаторів підтримала креативне щедрування: