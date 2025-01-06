Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток Patibus.
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Відповідне відео опублікували 2 січня і воно швидко стало вірусним у мережі, зібравши майже 1,5 мільйона переглядів та понад 65 тисячі вподобайок. На кадрах видно, як два хлопці посівають в будинку, висипаючи в коридорі два мішки із зерном.
На Волині щедрувальники "насіяли" два мішки зерна: дивіться відео
Реакція соцмереж
У коментарях не всім сподобався такий підхід до традицій:
- "Так посівають ті, хто не читав і не бачив, що таке Голодомор",
- "Що це було? Наче дитячий садок",
- "Гарну традицію перетворили в цирк",
- "Мені шкода людей, які будуть то прибирати",
- "Це знецінення і насміхання з традицій, звичаїв і самого свята".
Інша частина коментаторів підтримала креативне щедрування:
- "Я читаю коментарі, і в повному шоці від людей, які вони зануди. Вас не повинно хвилювати, скільки зерна висипали, найголовніше – господарі задоволені, і купа позитивних емоцій".
- "Люди не в курсі, що зерно потім збирають і віддають худобі. А в Африці діти не мають що їсти, чого ви їсте, а вони голодують?".