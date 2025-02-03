РосЗМІ видали чергову брехню про ШІ: вони заявили, що алгоритм створили радянські програмісти

Російські державні телеканали знову відзначилися гучною дезінформацією. Цього разу вони цілком серйозно заявили, що основою для нової штучно-інтелектуальної моделі DeepSeek стали напрацювання радянських програмістів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

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Що сказали російські пропагандисти

В ефірі одного з російських телеканалів прозвучала теза про те, що програмне забезпечення для ШІ DeepSeek нібито створили радянські програмісти ще у 1985 році.

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Чому це неправда

Однак ці твердження не мають жодного зв'язку з реальністю. Загалом фундаментальні принципи глибокого навчання (deep learning), на яких ґрунтується сучасний ШІ, були закладені українським науковцем Олексієм Івахненком. Саме він став одним із творців нового наукового підходу й розробив алгоритми, що стали базою для сучасного штучного інтелекту.

Фактично без його досліджень ми не мали б тих технологій, які сьогодні активно використовуються у сфері машинного навчання. Та, схоже, російська пропаганда воліє видавати історичні досягнення інших народів за власні "перемоги". Як це завжди і відбувається.

Довідка. DeepSeek – це китайська компанія у сфері штучного інтелекту, яка в січні 2025 року виклала у відкритий доступ генеративний чат-бот на основі великої мовної моделі штучного інтелекту під назвою R1.



Чат-бот DeepSeek виконує завдання приблизно на тому самому рівні, що й інші подібні сервіси, наприклад ChatGPT компанії OpenAI.