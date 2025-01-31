Експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" в ефірі 24 Каналу зазначив, що центральне російське телебачення протягом 10 хвилин розповідало аудиторії про ялинкову іграшку, видаючи її за небезпечний боєприпас. Такий інформаційний вкид зробили для того, щоб знову звинуватити Україну у використанні забороненої зброї.

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"Флеш" додав, що насправді на фото, на якому показували боєприпас в медіа, була зображена звичайна ялинкова іграшка.

Але пропаганда подає її як якийсь заряд із вольфрамовими кульками. Це дійсно смішно. Коли росіяни готують пропаганду, вони навіть технічно не намагаються підійти до цього хоча б мінімально. Схоже, що все робиться для аудиторії, яка готова сприймати картинку, не замислюючись, що за нею стоїть,

– сказав Сергій "Флеш".

Він додав, що спочатку цей фейк опублікував один із російських Telegram-каналів, а потім російське телебачення, не замислюючись, зняло сюжет. "Флеш" зазначив, що це лише один із прикладів того, наскільки безглуздо готується російська пропаганда.