Эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" в эфире 24 Канала отметил, что центральное российское телевидение в течение 10 минут рассказывало аудитории о елочной игрушке, выдавая ее за опасный боеприпас. Такой информационный вброс сделали для того, чтобы снова обвинить Украину в использовании запрещенного оружия.

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"Флеш" добавил, что на самом деле на фото, на котором показывали боеприпас в медиа, была изображена обычная елочная игрушка.

Но пропаганда подает ее как какой-то заряд с вольфрамовыми шариками. Это действительно смешно. Когда россияне готовят пропаганду, они даже технически не пытаются подойти к этому хотя бы минимально. Похоже, что все делается для аудитории, которая готова воспринимать картинку, не задумываясь, что за ней стоит,

– сказал Сергей "Флеш".

Он добавил, что сначала этот фейк опубликовал один из российских Telegram-каналов, а потом российское телевидение, не задумываясь, сняло сюжет. "Флеш" отметил, что это лишь один из примеров того, насколько бессмысленно готовится российская пропаганда.