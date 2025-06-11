Дедушка из Новой Зеландии побил мировой рекорд по стоянию в планке: сколько времени он выдержал

78-летний дедушка из Новой Зеландии установил мировой рекорд, став человеком, который дольше всех простоял в планке. Несмотря на свой возраст, он может посоревноваться в физической подготовке с ребятами младше него.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о новом рекорде

Дедушка, по имени Мейнард Уильямс в свои 78 лет простоял в планке рекордные 30 минут. Он стал самым старым человеком в мире, который смог удержать планку так долго.

Для того, чтобы стать мировым рекордсменом, мужчина длительное время тренировался. Близкое окружение Мейнарда считало его сумасшедшим, но он очень доволен результатом и гордится собой.



Мейнард Уильямс простоял в планке рекордные 30 минут / Фото Книги рекордов

Как дедушка готовился к установлению рекорда

Дедушка начал активно заниматься спортом примерно год назад, когда принял участие в соревнованиях в местном спортзале. С тех пор Уильямс включил физическую активность в свой режим. Он начал заниматься бегом на длинные дистанции, чтобы закалить характер.

Это помогает развивать психологическую устойчивость, и мы узнаем о наших истинных возможностях, а эти возможности гораздо больше, чем большинство из нас считает. Кроме того, это приносит большое удовольствие,

– сказал дедушка.

Ранее мы писали о 82-летней американке Саре Блэкман, которая установила мировой рекорд, продержавшись в планке более пяти минут. Она стала самым пожилым человеком, который выполнил это упражнение.