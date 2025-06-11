Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про новий рекорд

Дідусь, на ім'я Мейнард Вільямс, у свої 78 років простояв у планці рекордні 30 хвилин. Він став найстарішою людиною у світі, яка змогла втримати планку так довго.

Для того, аби стати світовим рекордсменом, чоловік тривалий час тренувався. Близьке оточення Мейнарда вважало його божевільним, але він страшенно задоволений результатом і пишається собою.



Мейнард Вільямс простояв у планці рекордні 30 хвилин / Фото Книги рекордів

Як дідусь готувався до встановлення рекорду

Дідусь почав активно займатися спортом приблизно рік тому, коли взяв участь у змаганнях у місцевому спортзалі. Відтоді Вільямс включив фізичну активність до свого режиму. Він почав займатися бігом на довгі дистанції, щоб загартувати характер.

Це допомагає розвивати психологічну стійкість, і ми дізнаємося про наші справжні можливості, а ці можливості набагато більші, ніж більшість з нас вважає. Крім того, це приносить велике задоволення,

– сказав дідусь.

Раніше ми писали про 82-річну американку Сару Блекман, яка встановила світовий рекорд, протримавшись у планці понад п'ять хвилин. Вона стала найстаршою людиною, яка виконала цю вправу.