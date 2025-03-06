Купил за бесценок: мужчина показал покупку с блошиного рынка, которая сделала его миллионером

Американец приобрел на блошином рынке в Пенсильвании неожиданную находку. Благодаря своей случайной покупке мужчина разбогател.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

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Что известно о счастливой покупке

Мужчина из Пенсильвании в конце 1980-х годов приобрел на блошином рынке картину за 4 доллара. Выяснилось, что это не просто картина, это – оригинальный экземпляр Декларации независимости США, один из 25 первопечатных документов, созданных в 1776 году.

Владелец решил проконсультироваться со специалистами. Эксперты подтвердили подлинность находки и выставили ее на аукцион в 1991 году. Тогда артефакт был продан за 2,2 миллиона долларов (то есть примерно 5 миллионов долларов).



Случайная покупка за 4 принесла мужчине 2,2 миллиона долларов / Фото US News

Почти через десять лет, 2000 году, редкий документ снова появился на аукционе и ушел с молотка уже за 7,4 миллиона долларов.

Почему документ стоит так дорого

По словам Дэвида Н. Реддена, главы отдела книг и рукописей Sotheby's в Нью-Йорке, столь высокая цена была обусловлена исключительной сохранностью экземпляра. В отличие от большинства других копий, он не подвергался реставрации.

Этот экземпляр – одна из всего семи известных копий, сохранившихся без подкладки, что делает его особенно редким. А тот факт, что он хранился внутри картины, сыграл ключевую роль в его сохранении,

– отметил эксперт.