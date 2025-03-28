Может стоить миллионы: женщина купила интересную картину за бесценок и была шокирована

Американка из штата Пенсильвания нашла настоящее сокровище. На местном аукционе она заметила рисунок, который может стоить миллионы долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UPI.

Смотрите также Мужчина был шокирован, заглянув в банку из-под кофе: что было внутри

Что обнаружила женщина

Американка призналась, что искала новые экспонаты для своего антикварного магазина. Увидев интересную картину, она решила, что хочет иметь ее в своей коллекции. Картина обошлась ей всего в 12 долларов, поэтому она счастливая пошла домой. Теперь она подозревает, что стала обладательницей оригинального произведения французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

Справка. Пьер Огюст Ренуар (1841 – 1919) – один из величайших представителей импрессионизма, известен своими яркими, живыми картинами, отражавшими радость жизни. Его творчество стало символом красоты повседневных моментов, полных света, тепла и утонченности.

Приобретя картину за 12 долларов, женщина была шокирована, когда осознала, что стоимость работы может достигать шестизначных или даже семизначных сумм.

Я не знала, что это, но понимала, что хочу это купить. Эта вещь сразу выделялась – в ней было что-то особенное,

– поделилась она.



Картина Ренуара / Фото ABC News

Женщина предполагает, что изображенная на рисунке – жена художника, Алин Шариго. Сейчас подлинность работы проверят специалисты уважаемого некоммерческого института Вильденштейна-Платтнера, занимающегося экспертной оценкой произведений искусства.

"Они проводят очень строгие проверки. Я сохраняю осторожный оптимизм", – отметила Маркоу.

Если рисунок окажется подлинным, женщина планирует выставить его на продажу. Ранее американец Рафи Гок обнаружил интересную находку в комиссионном магазине. Это – 700-летний гобелен из средневековой Англии.