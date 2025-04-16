Настоящая русалка: в США женщина с невероятным объемом легких стала рекордсменкой

Американка, по имени Амелия де лос Риос попала в Книгу рекордов Гиннеса из-за своих огромных легких. Она установила рекорд по наибольшему количеству воздушных колец, которые надула под водой за минуту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекордсменке

Американка Амелия де лос Риос – профессиональная фридайверка, которая привыкла много времени проводить под водой. Она захотела стать рекордсменкой за наибольшее количество воздушных колец, которые надували под водой за минуту. Так, ха одну минуту женщине удалось выпустить 56 таких колец, и всего 81 – без ограничения времени.

Рекордсменка объяснила, что отработка воздушных колец под водой была частью ее ежедневных тренировок. Несмотря на то, что с детства она была не самой успешной спортсменкой, но спустя годы упорного труда ей удалось добиться больших результатов.

Интересно! Когда Амелии было уже за 50 лет, она побила национальный рекорд Федерации фридайвинга США среди женщин в возрасте до 50 лет. Это произошло в 2024 году.

Сам процесс создания воздушных колец под водой рекордсменка называет не слишком сложным.

Все, что вы делаете, – это нажимаете на щеки, выдвигаете язык и втягиваете его обратно,

– рассказала Амелия.

Как выглядит рекордсменка: смотрите видео

Еще одна американка попала в Книгу рекордов Гиннеса. Женщина, по имени Шанель Таппер с 2010 года является обладательницей самого длинного языка в мире. Его длина составляет 9,75 сантиметра.