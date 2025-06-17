Американка купила бассейн для медведей: что из этого вышло

Американка установила в своем дворе детский бассейн для медведицы и ее медвежат. Она не прогадала, ведь через некоторое время животные действительно пришли к ней в гости, чтобы немного охладиться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя в тиктоке с ником @morenavotre.

Смотрите также Обеспечивает сам и еще и донатит: Садовый признался, сколько зарабатывает "кошачий мэр Львова"

На обнародованных кадрах можно увидеть, как медведица и ее детеныши исследуют во дворе небольшой бассейн. Очевидно, они решили немного остыть после пребывания на жаре.

Я купила маме-медведице и ее медвежатам бассейн,

– подписала видео женщина.

И хотя на этот раз медведи не погрузились в воду, женщина ожидает, что когда-то это таки произойдет.

Американка купила бассейн для медведей: смотрите видео

Интересно! Черные медведи, которых мы видим в видео, могут быть опасными, но в целом считаются менее агрессивными, чем бури или гризли. Они редко нападают на людей – чаще всего это случается тогда, когда медведя застали врасплох, спровоцировали, привлекли едой.

Однако ролик женщины вызвал неоднозначную реакцию аудитории: одни восхищаются "добротой к природе", другие предупреждают о серьезных рисках.

Почему это опасно

Эколог и доктор Рэй Винн-Грант рассказала о потенциальных рисках такого поведения.

Многие считают, что медведей привлекает только пища, однако такие вещи, как бассейны, также могут вызвать их интерес. Эти животные ищут любую возможность охладиться, и бассейны не являются исключением,

– предупредила эксперт.

Проблема заключается в том, что положительный опыт взаимодействия с людьми может привести к формированию опасных привычек у животных. Они могут начать регулярно посещать жилые районы, что повышает риск несчастных случаев.

Сама автор видео признала потенциальный риск, но надеется, что все будет хорошо.