Британка стала рекордсменкой в поедании желейных конфет
- Британская блогерша Лия Шаткевер стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса, съев больше всего желейных конфет за 30 секунд (130 граммов) и наибольшее количество клубники за одну минуту (313 граммов).
- Лия также известна своими видео в TikTok, где она демонстрирует скоростное поедание больших порций пищи.
Британская блогерша, по имени Лия Шаткевер попала в Книгу рекордов Гиннеса. Все из-за того, что она смогла съесть больше всего желейных конфет за 30 секунд.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Что известно о рекордсменке
Лия Шаткевер известная "едочка" из Британии установила сразу 2 рекорда. Она съела
- наибольшее количество желейных змей, съеденных за 30 секунд (130 граммов);
- наибольшее количество клубники, съеденной за одну минуту (313 граммов).
Это уже не первые подобные вызовы 34-летней рекордсменки. В 2024 году девушка уже попадала в Книгу рекордов Гиннеса по самому быстрому поеданию традиционного рождественского пирожного. Также среди ее талантов – поедание огурца, который она может проглотить, не кусая его.
Кроме подобных соревнований по скоростному питанию, Лия также имеет большое количество подписчиков в TikTok, где она публикует видео, на которых она поглощает гигантские порции пищи.
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Самые интересные рекорды, связанные с едой
- Недавно украинка создала огромный съедобный букет из конфет, который стал вирусным в соцсетях.
- Рекордсменка Соня Томас потребила 564 устрицы за 8 минут, то есть она ела примерно 70 устриц в минуту.
- А вот американец Джои Честнат установил рекорд, съев 73,5 хот-дога за 10 минут.