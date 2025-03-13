Британка стала рекордсменкой в поедании желейных конфет

Британская блогерша, по имени Лия Шаткевер попала в Книгу рекордов Гиннеса. Все из-за того, что она смогла съесть больше всего желейных конфет за 30 секунд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекордсменке

Лия Шаткевер известная "едочка" из Британии установила сразу 2 рекорда. Она съела

наибольшее количество желейных змей, съеденных за 30 секунд (130 граммов);

наибольшее количество клубники, съеденной за одну минуту (313 граммов).

Это уже не первые подобные вызовы 34-летней рекордсменки. В 2024 году девушка уже попадала в Книгу рекордов Гиннеса по самому быстрому поеданию традиционного рождественского пирожного. Также среди ее талантов – поедание огурца, который она может проглотить, не кусая его.

Кроме подобных соревнований по скоростному питанию, Лия также имеет большое количество подписчиков в TikTok, где она публикует видео, на которых она поглощает гигантские порции пищи.

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