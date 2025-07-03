Сотни людей бегали в костюмах тираннозавров: в США состоялся "Чемпионат мира по бегу T-Rex"

На ипподроме Emerald Downs в Оберне, штат Вашингтон, 29 июня состоялся "Чемпионат мира по бегу T-Rex". Участники прыгали с парашютом в костюмах рептилий, приземлялись на дорожку и бежали к финишу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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"Чемпионат мира по бегу T-Rex"

В событии участвовали более 300 человек, участники прыгали с парашютом в костюмах динозавров, приземлялись на дорожку и бежали к финишу.

Зрители приветствовали аплодисментами участников, которые бежали по дорожке, завернутые в надувные костюмы тираннозавра, во время "Чемпионата мира по бегу T-Rex" на ипподроме Emerald Downs в Оберне, штат Вашингтон,

– написали в AP.

Американский чемпионат по бегу в костюмах тираннозавров: смотрите фото AP

Впервые такие гонки тираннозавров состоялись в 2017 году как тимбилдинг для одной из компаний, а к 2025 они стали настоящим фестивалем.

"Чемпионат мира по бегу T-Rex": смотрите видео CBS Chicago

Журналисты подчеркнули, что голливудские фильмы, в частности франшиза "Парк Юрского периода" усилили увлечение публики этим плотоядным созданием.