"Стоит в очереди, как все": сеть очаровали кадры с дедушкой, который не заметил Зеленского сзади

В Киеве с 29 мая по 1 июня состоялся Книжный Арсенал. Мероприятие посетили Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении своей жены, Первой Леди Елены Зеленской.

Конечно же, к супругам было приковано много внимания. И один из милых моментов удалось зафиксировать на камеру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @zezevonews.

Смотрите также "Что с лицом": в делегации Кремля в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах

На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, как Владимир Зеленский стоит возле одного из стендов, выбирая книгу. Перед ним мужчина почтенного возраста также выбирал книгу для покупки, общаясь с продавцом.

Украинский лидер спокойно стоял в ожидании своей очереди. Именно этот момент замиловал сеть, ведь дедушка даже не подозревал, что позади него стоит президент.

Дедушка не подозревал, кто за ним стоит,

– подписал сообщение автор видео.

Милый момент попал на камеру: смотрите видео

Соцсети были поражены этой ситуацией. Многие люди отмечали, что президент стоит в очереди, как и все остальные люди, не требуя к себе особого отношения. Вот, какие комментарии оставляли люди: