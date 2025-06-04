"Стоит в очереди, как все": сеть очаровали кадры с дедушкой, который не заметил Зеленского сзади
- Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой посетил Книжный Арсенал в Киеве, где стоял в очереди, как обычный человек.
- Пользователи соцсетей отметили этот момент, подчеркнув отсутствие требований особого отношения со стороны Зеленского.
В Киеве с 29 мая по 1 июня состоялся Книжный Арсенал. Мероприятие посетили Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении своей жены, Первой Леди Елены Зеленской.
Конечно же, к супругам было приковано много внимания. И один из милых моментов удалось зафиксировать на камеру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @zezevonews.
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На обнародованных в сети кадрах можно увидеть, как Владимир Зеленский стоит возле одного из стендов, выбирая книгу. Перед ним мужчина почтенного возраста также выбирал книгу для покупки, общаясь с продавцом.
Украинский лидер спокойно стоял в ожидании своей очереди. Именно этот момент замиловал сеть, ведь дедушка даже не подозревал, что позади него стоит президент.
Дедушка не подозревал, кто за ним стоит,
– подписал сообщение автор видео.
Милый момент попал на камеру: смотрите видео
Соцсети были поражены этой ситуацией. Многие люди отмечали, что президент стоит в очереди, как и все остальные люди, не требуя к себе особого отношения. Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Стоит в очереди. В очереди. Как все. Я горжусь, что живу в Украине. Горжусь, что отдала голос на выборах за него. И не жалею об этом. Он не страдает ощущением личной весомости. Думает. И эти минуты важны"
- "Президент стоит в очереди. Вы где-то такое видели?".
- "В этом и смысл. За дедушкой стоит такой же гражданин Украины и в этом заключается отличие с Россией".