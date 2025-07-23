Тринчер, Верба, Цимбалюк, Лебига: американка оценивала украинских звезд по фото

Украинка Мария Гапий провела интересный "эксперимент" в США. Она показывала своей подруге-американке фотографии украинских знаменитостей, а девушка должна была сказать свое первое впечатление.

Мария показала подруге Алиссе фото Анны Тринчер, Юлии Вербы, Тараса Цимбалюка, Даши Майоровой и Михаила Лебиги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @mariiahapi.

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Кого девушки вспомнили в первой части?

Пока у украинки в тиктоке есть 2 видео на эту тематику. О певице Анне Тринчер американка отзывается так: "Она действительно хорошенькая. Мне нравится. Нравится ее одежда. Думаю, она очень милая. Но, видимо, фотошопит свои фото".

Далее девушка оценивает блогера и актера Богдана Буше. "Симпатичный. Похож на хорошенького парня. Знаешь, на американца. На того, кто пытается соблазнить. У него очень милая улыбка", – говорит она.

Инфлюенсера Юлию Вербу американка назвала "очень милой". В то же время ей показалось, что актер Тарас Цимбалюк выглядит "милым, но таким, что готов драться"

Американка высказалась о Тринчер, Буше, Вербе и Цимбалюке: смотрите видео

О ком второе видео Марии?

Впоследствии Мария опубликовала вторую часть видео. Певицу Дашу Майорову она считает "красивой от природы". Когда американка увидела фото стримера Михаила Лебиги, сначала пошутила, что хотела бы за него замуж. Однако потом добавила, что он 1 из 10 или 2 из 10. "Имею в виду, возможно, у него есть талант. Знаете, он красиво одет. Все черное. Довольно симпатичный, но не для меня", – объяснила Алисса.

Как Алисса оценила Майорову и Лебигу: смотрите видео

Ранее мы рассказывали о вирусном видео с украинкой в Одессе. В ответ на вопрос блогера она выдала фразу, которая породила много мемов: "Это какой язык вообще? Сори, я просто из Шотландии приехала".