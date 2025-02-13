"Это очень грустно": блогерша купила потерянный чемодан и показала, что нашла внутри

Блогерша по имени Беки купила потерянный в аэропорту багаж в надежде найти там что-то интересное. Она была приятно удивлена находками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Смотрите также В Италии рейс задержали на два дня из-за проделок кота: что он вытворял

Что было внутри потерянного чемодана

Женщина приобрела чужой потерянный чемодан за 129,99 фунтов стерлингов. Она даже не представляла, что ее может ждать внутри. Но то, что она обнаружила, превзошло все ожидания. Внутри чемодана Беки оказались:

сапоги UGG,

босоножки Juicy Couture,

новая одежда,

устройства для укладки волос и даже белый iPad.

В дополнение к этим находкам она обнаружила несколько карточек с изображением покемонов.

Что нашла девушка внутри потерянного чемодана: смотрите видео

Где девушка взяла чемодан

Как известно, иногда в аэропортах теряются чемоданы. К счастью, происходит это не часто, но даже если это случается, то багаж пытаются вернуть владельцу. Когда это невозможно сделать, то чемоданы перепродают вместе со всем содержимым. Все больше людей интересуются этой необычной возможностью, покупая забытые вещи, не зная, что внутри.

По словам Беки, компании, занимающиеся перепродажей утерянного багажа, как Undelivrd, помогают вещам обрести новую жизнь, вместо того чтобы отправляться на свалку. Представитель компании объяснил, что крупные перевозчики, столкнувшись с ненужными посылками, в конечном итоге передают их таким сервисам для перепродажи.

Реакция соцсетей

Однако не все относятся к подобным покупкам с энтузиазмом. Некоторые подписчики Беки в соцсетях выразили разочарование, отмечая, что потеря багажа для владельцев – это трагедия.

Очень грустно видеть это. Я думаю о том, как семья ищет свой багаж, авиакомпания не помогает ей, а потом кто-то покупает мои вещи и радуется находкам,

– написал пользователь.

Другие, наоборот, поддержали идею, назвав покупку "увлекательным экспериментом" и "замечательной сделкой".