Девушка отсканировала свое тату со штрихкодом: что показал аппарат

Девушка из Швейцарии набила необычное тату в виде штрихкода. Но это был не рандомный набор полосок, а настоящий штрихкод, который соответствует определенному товару.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Штрихкод какого товара набила девушка

Девушка с ником Дью набила рисунок в виде штрихкода любимого энергетика.

Сначала я думала о брокколи или что-то другое бессмысленное. Но потом я подумала: энергия. Тогда мой выбор пал на Red Bull, а потом я добавила червячка, который его грызет, опираясь на маленький рисунок моей сестры,

– добавила девушка.

В комментарии для журналистов, Дью говорит, что сначала думала, что сканер не считает тату, ведь тату-мастер сказал, что это может не сработать.

"Но он очень старался, как мог. А потом я попробовала на следующий день, и это получилось. Я была так рада этому", – рассказала о своих первых впечатлениях девушка.

Девушка подвела свое тату со штрихкодом к сканеру в супермаркете: смотрите видео

В своем видео для подписчиков девушка показала, как это работает.

Для всех, кто интересуется, работает ли мой штрих-код Red Bull. Да, работает,

– язвительно написала девушка в своем посте.

Это видео собрали немало просмотров и лайков. Пользователи по-разному оценили эту татуировку: одни отметили, что эта затея является бессмысленной, а другие – были в восторге от увиденного.