Интересная предыстория: стало известно, откуда Усик взял фразу "Don't Push The Horses"
- Фраза "Don't Push The Horses" Александра Усика стала мемом после реванша с Даниэлем Дюбуа, хотя в английском языке такого устойчивого выражения нет.
- Это выражение появилось в шоу "Интерестинг Инглиш" в 2024 году, созданном комиком Дмитрием Носовым, а также ранее в короткометражном фильме "Волшебный кувшин" 2021 года.
Фраза Александра Усика "Don't Push The Horses", которую он сказал перед реваншем с Даниэлем Дюбуа, стала настоящим мемом в сети. Однако происхождение этих слов долгое время оставалось загадкой, ведь в английском языке такого устойчивого выражения фактически не существует.
Откуда взялась уже действительно легендарная фраза – читайте в материале 24 Канала.
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Откуда взялась фраза Don't Push The Horses?
В 2024 году фраза "Don't Push The Horses" прозвучала в эпизоде образовательно-развлекательного шоу "Интерестинг Инглиш", которое создал украинский стендап-комик Дмитрий Носов.
Гостем одного из выпусков стал комик Вася Харизма. Именно он в шутку сказал "Don't push the horses" как вариант английского "Hold your horses", то есть "Не гони лошадей".
На днях фрагмент с этим моментом шоу завирусился в соцсетях, а пользователи шутят, что теперь выражение Васи Харизмы "официально" использует сам Александр Усик.
Стало известно происхождение выражения-мема: смотрите видео
Однако впоследствии выяснилось, что Вася Харизма использовал фразу "Don't push the horses" еще раньше – в короткометражном фильме "Волшебный кувшин", который вышел в 2021 году.
Откуда взялась легендарная фраза: смотрите видео
Напомним, что Александр Усик одержал досрочную победу над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер одолел британца техническим нокаутом в пятом раунде.
Поединок состоялся на легендарном стадионе "Уэмбли", а сам Усик вышел на ринг под песню Ave Maria.