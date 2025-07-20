Откуда взялась уже действительно легендарная фраза – читайте в материале 24 Канала.

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Откуда взялась фраза Don't Push The Horses?

В 2024 году фраза "Don't Push The Horses" прозвучала в эпизоде образовательно-развлекательного шоу "Интерестинг Инглиш", которое создал украинский стендап-комик Дмитрий Носов.

Гостем одного из выпусков стал комик Вася Харизма. Именно он в шутку сказал "Don't push the horses" как вариант английского "Hold your horses", то есть "Не гони лошадей".

На днях фрагмент с этим моментом шоу завирусился в соцсетях, а пользователи шутят, что теперь выражение Васи Харизмы "официально" использует сам Александр Усик.

Стало известно происхождение выражения-мема: смотрите видео

Однако впоследствии выяснилось, что Вася Харизма использовал фразу "Don't push the horses" еще раньше – в короткометражном фильме "Волшебный кувшин", который вышел в 2021 году.

Откуда взялась легендарная фраза: смотрите видео

Напомним, что Александр Усик одержал досрочную победу над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер одолел британца техническим нокаутом в пятом раунде.

Поединок состоялся на легендарном стадионе "Уэмбли", а сам Усик вышел на ринг под песню Ave Maria.