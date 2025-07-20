Звідки взялася вже справді легендарна фраза – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Звідки взялася фраза Don’t Push The Horses?

У 2024 році фраза "Don’t Push The Horses" пролунала в епізоді освітньо-розважального шоу "Інтерестінг Інгліш", яке створив український стендап-комік Дмитро Носов.

Гостем одного з випусків став комік Вася Харізма. Саме він жартома сказав "Don’t push the horses" як варіант англійського "Hold your horses", тобто "Не жени коней".

Днями фрагмент із цим моментом шоу завірусився в соцмережах, а користувачі жартують, що тепер вислів Васі Харізми "офіційно" використовує сам Олександр Усик.

Стало відоме походження вислову-мему: дивіться відео

Однак згодом з'ясувалося, що Вася Харізма використовував фразу "Don’t push the horses" ще раніше – у короткометражному фільмі "Чарівний глечик", який вийшов у 2021 році.

Звідки взялася легендарна фраза: дивіться відео

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа. Український боксер здолав британця технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Поєдинок відбувся на легендарному стадіоні "Вемблі", а сам Усик вийшов на ринг під пісню Ave Maria.