24 Канал зібрав реакції українців на результати реваншу на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. У соцмережах уже з'явилися меми та привітання від політиків.

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Як відреагували українці на перемогу Усика?

У коментарях користувачі соцмереж діляться своїми враженнями після поєдинку:

"Ти не просто чемпіон, ти – гордість України, символ незламності й сили духу".

"Усик не просто сказав "I CAN" – він це довів! Гордість України".

"Британці, що сиділи поруч, сказали після перемоги: "He's really a tough guy". Це прекрасно"

"Я навіть не сумнівалася в перемозі".

"Точний, тихий, несхибний. Коли не треба кричати, щоб тебе чули".

"Екстрене відключення світла".

"Олександре, навіщо так швидко? Я пиво не допив".

За "блискучу перемогу" та "подарунок" на свій день народження Усику подякував мер Києва Віталій Кличко. "Сьогодні ти ще раз довів, що воля до перемоги в українців – непереборна", – написав політик.

Привітав переможця реваншу й колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає. Як не мав його і Олександр", – вважає посол України у Великій Британії. Він також підкреслив важливість наполегливої підготовки та вміння розраховувати лише на власні сили.

Прокоментував перемогу України також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Хто там питав, у чому сила України? Ось вона – в незламності, у витривалості, у наших людях – в українцях! Сьогодні Олександр Усик це підтвердив на весь світ,

– написав він.

До боксера звернувся й міністр оборони України Денис Шмигаль. "Неймовірне досягнення – і особисте, і для всієї країни. Дякуємо за стійкість, силу та волю перемагати", – зазначив він.

Оригінально відсвяткувати подію вирішив Monobank, створивши унікальний скін, який буде доступним лише до кінця доби 20 липня. Дизайн для карти виконано у стилі зведення Повітряних сил ЗСУ щодо збитих ворожих цілей.

Унікальний скін для карти на честь перемоги Усика / Фото Monobank

Нагадаємо, після бою Усик подякував Богу та своїй сім'ї за підтримку, а також не забув про ЗСУ, які захищають Україну від російської агресії. "Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від підрозділів, які захищають мою країну на лінії фронту. Хлопці, завдяки вам я зараз можу бути тут", – заявив боксер.