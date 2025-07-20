24 Канал собрал реакции украинцев на результаты реванша на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В соцсетях уже появились мемы и поздравления от политиков.

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Как отреагировали украинцы на победу Усика?

В комментариях пользователи соцсетей делятся своими впечатлениями после поединка:

"Ты не просто чемпион, ты – гордость Украины, символ несокрушимости и силы духа".

"Усик не просто сказал "I CAN" – он это доказал! Гордость Украины".

"Британцы, сидевшие рядом, сказали после победы: "He's really a tough guy". Это прекрасно"

"Я даже не сомневалась в победе".

"Точный, тихий, непоколебимый. Когда не надо кричать, чтобы тебя слышали".

"Экстренное отключение света".

"Александр, зачем так быстро? Я пиво не допил".

За "блестящую победу" и "подарок" на свой день рождения Усика поблагодарил мэр Киева Виталий Кличко. "Сегодня ты еще раз доказал, что воля к победе у украинцев – непреодолима", – написал политик.

Поздравил победителя реванша и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Мы должны понять, что другого варианта, кроме как победить, у нас нет. Как не имел его и Александр", – считает посол Украины в Великобритании. Он также подчеркнул важность упорной подготовки и умение рассчитывать только на собственные силы.

Прокомментировал победу Украины также министр внутренних дел Игорь Клименко.

Кто там спрашивал, в чем сила Украины? Вот она – в несокрушимости, в выносливости, в наших людях – в украинцах! Сегодня Александр Усик это подтвердил на весь мир,

– написал он.

К боксеру обратился и министр обороны Украины Денис Шмыгаль. "Невероятное достижение – и личное, и для всей страны. Спасибо за стойкость, силу и волю побеждать", – отметил он.

Оригинально отпраздновать событие решил Monobank, создав уникальный скин, который будет доступен только до конца суток 20 июля. Дизайн для карты выполнен в стиле сводки Воздушных сил ВСУ по сбитых вражеских целей.

Уникальный скин для карты в честь победы Усика / Фото Monobank

Напомним, после боя Усик поблагодарил Бога и свою семью за поддержку, а также не забыл о ВСУ, которые защищают Украину от российской агрессии. "Хочу поблагодарить всех ребят, которые защищают нашу страну. Получил множество сообщений от подразделений, которые защищают мою страну на линии фронта. Ребята, благодаря вам я сейчас могу быть здесь", – заявил боксер.