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20 липня, 11:19
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Цікава передісторія: стало відомо, звідки Усик взяв фразу "Don’t Push The Horses"

Поліна Буянова
Основні тези
  • Фраза "Don’t Push The Horses" Олександра Усика стала мемом після реваншу з Даніелем Дюбуа, хоча в англійській мові такого сталого вислову немає.
  • Цей вислів з'явився в шоу "Інтерестінг Інгліш" у 2024 році, створеному коміком Дмитром Носовим, а також раніше в короткометражному фільмі "Чарівний глечик" 2021 року.

Фраза Олександра Усика "Don’t Push The Horses", яку він сказав перед реваншем з Даніелем Дюбуа, стала справжнім мемом у мережі. Однак походження цих слів довгий час лишалося загадкою, адже в англійській мові такого сталого вислову фактично не існує.

Звідки взялася вже справді легендарна фраза – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Звідки взялася фраза Don’t Push The Horses?

У 2024 році фраза "Don’t Push The Horses" пролунала в епізоді освітньо-розважального шоу "Інтерестінг Інгліш", яке створив український стендап-комік Дмитро Носов.

Гостем одного з випусків став комік Вася Харізма. Саме він жартома сказав "Don’t push the horses" як варіант англійського "Hold your horses", тобто "Не жени коней".

Днями фрагмент із цим моментом шоу завірусився в соцмережах, а користувачі жартують, що тепер вислів Васі Харізми "офіційно" використовує сам Олександр Усик.

Стало відоме походження вислову-мему: дивіться відео

Однак згодом з'ясувалося, що Вася Харізма використовував фразу "Don’t push the horses" ще раніше – у короткометражному фільмі "Чарівний глечик", який вийшов у 2021 році. 

Звідки взялася легендарна фраза: дивіться відео

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Нагадаємо, що Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа. Український боксер здолав британця технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Поєдинок відбувся на легендарному стадіоні "Вемблі", а сам Усик вийшов на ринг під пісню Ave Maria.