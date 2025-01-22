Мужчина решил начать экономить и сэкономил шокирующую сумму: в чем секрет

Финансовый эксперт Брэдли Аланья решил увеличить свои сбережения. Он поделился своим секретом, который помог ему сэкономить кругленькую сумму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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В чем заключается его секрет

Мужчина объяснил, что сначала он оптимизировал свои расходы благодаря тому, что живет довольно скромно. В его доме только одна плита, нет телевизора и пользуется одними и теми же полотенцами 11 лет.

Сегодня я живу так, как жил, когда зарабатывал меньше. Я очень доволен. Поэтому решил быть благодарным за то, что имею,

– признался он.

По его словам, он контролирует то, как он тратит свои деньги.



Мужчина поделился секретом, который помог ему сэкономить деньги / Фото Unsplash

Какую сумму ему удалось накопить

Мужчина отметил, что ему удалось сэкономить почти полмиллиона долларов (более 22 миллионов гривен). Теперь он, что может спокойно прожить без лишних вещей: телевизора, вредных привычек и многого другого.

По собственным подсчетам, мужчина говорит, что если продолжит тщательно учитывать свои расходы, то сможет приобрести собственное жилье и организовать стабильные доходы.